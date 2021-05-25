Sinop Valisi Karaömeroğlu Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi'ne ilişkin bilgi aldı - Son Dakika

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince (TOKİ) kentte hayata geçirilecek Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi ile ilgili projeyi yürütecek firma temsilcileriyle bir araya geldi.

Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıda, Karaömeroğlu, firma temsilcilerinden yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Projenin son şekli üzerine görüş alışverişinde bulunulan toplantıda Karaömeroğlu, firma temsilcilerine çalışmalarında başarılar diledi.