Sinop Valisi Karaömeroğlu sürücü belgesi bilgilerini kimlik kartına yükletti - Son Dakika

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Hayat Kimliğinle Kolay Projesi"nin ilk adımını oluşturan sürücü belgesi bilgilerinin kimlik kartına yüklenmesi işlemini yaptırdı.

Karaömeroğlu, ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesi kapsamında İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti.

Burada gerçekleştirilen işlemlerin ardından Vali Karaömeroğlu, yetkililerden vatandaşların ehliyet bilgilerinin kimlik kartlarına aktarımı konusunda yapılan planlama hakkında bilgi aldı.

Hayata geçirilen projenin vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını belirten Karaömeroğlu,, geçmiş dönemden günümüze vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için bakanlıklar tarafından sürekli yenilikler yapıldığını, pek çok proje hayata geçirildiğini anlattı.

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen projenin de söz konusu çalışmalardan biri olduğuna işaret eden Karaömeroğlu, "Vatandaşlarımız proje kapsamında yeni nesil sürücü belgelerini, Alo 199 Çağrı Merkezi ve 'randevu.nvi.gov.tr' web adresinden alınacak randevuyla Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerimizden T.C. kimlik kartına aktarımını yapabileceklerdir." dedi.