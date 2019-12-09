Son Dakika Haberleri: Sinop Valisi Köksal Şakalar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Sinop Valisi Köksal Şakalar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Sinop Valisi Köksal Şakalar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Sinop Valisi Köksal Şakalar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Sinop Valisi Köksal Şakalar AA'nın

Sinop Valisi Köksal Şakalar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şakalar, haber, yaşam ve spor kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.


Vali Şakalar, haberde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda ise Mustafa Yalçın'ın Fransa- Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


Şakalar, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı çalışanlarını kutluyorum. Çok güzel bir çalışmaya atmışlar. Fotoğrafların her biri çok değerli. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:14 Kaynak: AA
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