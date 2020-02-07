Sinop Valisi Köksal Şakalar'ın annesi toprağa verildi - Son Dakika

Navruz Şakalar'ın cenazesi öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, doğum yeri olan Ekinözü ilçesinin Türkeli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Navruz Şakalar için Elbistan ilçesindeki Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Kahramanmaraş 'ın Ekinözü ilçesinde vefat eden Sinop Valisi Köksal Şakalar'ın annesi Navruz Şakalar (79) toprağa verildi.

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