Sinop Valisi'nden zincir market sorumlusuna: Hiç affımız yok - Son Dakika

SİNOP Valisi Ömer Karaömeroğlu, denetimde zincir marketin deposunda gördüğü yağların reyonlara konulmasını isteyerek, sorumluya "Hayatınızı yaşanmaz yaparız, bu konuda hiç affımız yok" dedi.

Kentte Vali Ömer Karaömeroğlu ile Belediye Başkanı Barış Ayhan, ayçiçeği yağı stokçuluğuna ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetim gerçekleştirdi. Zincir marketi denetleyen Karaömeroğlu ve Ayhan, sorumluya 5 litrelik ayçiçeği yağı olup olmadığını sordu. Market sorumlusunun "Elimizde yok" yanıtı üzerine heyet, depoya yöneldi. Buradaki litrelik yağları gören Vali Karaömeroğlu, yeni geldiğini söylenince bekletilmeden raflara koyulması talimatını verdi, görevlilerden ise ilerleyen saatlerde denetlemelerini istedi. Karaömeroğlu, bu sırada market sorumlusuna, "Hayatınızı yaşanmaz yaparız, bu konuda hiç affımız yok" dedi. Kentte şu an için sıkıntı görünmediğini söyleyen Vali Karaömeroğlu, "Marketçilerimizi fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda ciddi bir şekilde uyarıyoruz. Stokçuluk yapana, fahiş fiyat uygulayana bir müsamaha göstermeyeceğiz, gerekli cezayı uygulayacağız. Vatandaşımıza haksızlık eden hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz. Özellikle zincir marketlerin depoları ilimizde olmadığı için depoları yakın büyük şehirlerde olduğu için bakamıyoruz, sadece kendi dükkanlarının küçük depolarını kontrol edebiliyoruz. Burada önemli olan depolarda bu tür beklemeleri engellemek" diye konuştu.