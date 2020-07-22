Sinop Valisi'nin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden - Son Dakika

ÇANKIRI'da Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada Vali Karaömeroğlu, şoförü ve korumasının da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı, Süheyla Adaş (60) ise hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Çankırı- Ankara karayolunun Ballıca mevkisinde meydana geldi. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, şoförünün kullandığı otomobil ile Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. Şoför Nurullah Çetinkaya yönetimindeki 06 BH 8774 plakalı otomobil, aynı yöne giden Süheyla Adaş'ın kullandığı 34 FZ 7350 plakalı otomobil ile çarpıştı.