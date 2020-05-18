Sinop Valisi Şakalar'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı - Son Dakika

Sinop Valisi Köksal Şakalar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Şakalar, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 101'inci yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunun yaşandığını vurguladı.

Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin vatan ve bayrak sevgisi, özgür yaşama kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiğini belirten Şakalar, şunları kaydetti:



"Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan bu süreç, başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur. Bu günün Atatürk tarafından gençliğe armağan edilmesi büyük anlam taşımaktadır. Mustafa Kemal Atatürk geleceğimizin teminatı olan gençlerimize olan inancını ve güvenini her fırsatta dile getirmiştir.



Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve siz değerli Sinoplu hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."