Son Dakika Haberleri: Sinop Valisi Şakalar'dan Aa Bürosuna Ziyaret

Sinop Valisi Şakalar'dan Aa Bürosuna Ziyaret

1 dakika önce

Sinop Valisi Köksal Şakalar, Anadolu Ajansı (AA) Sinop bürosunu ziyaret etti.

Sinop Valisi Şakalar'dan Aa Bürosuna Ziyaret, System.String[]
Sinop Valisi Köksal Şakalar, Anadolu Ajansı (AA) Sinop bürosunu ziyaret etti.

AA çalışanlarından kurumun çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Şakalar, gazetecilik mesleğinin zor bir iş olduğunu söyledi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde AA'nın önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Şakalar, "Anadolu Ajansı yıllardan beri gelen tecrübesiyle kamuoyuna doğru haber aktarma konusunda üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaya devam ediyor. Tüm kurum yöneticileri ve çalışanlarına başarılar diliyorum." dedi.

Vali Şakalar, kurum çalışanlarıyla da bir süre sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:34 Kaynak: AA

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