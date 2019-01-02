Sinop Valisi Şakalar'dan Aa Bürosuna Ziyaret

Sinop Valisi Köksal Şakalar, Anadolu Ajansı (AA) Sinop bürosunu ziyaret etti.

Sinop Valisi Köksal Şakalar, Anadolu Ajansı (AA) Sinop bürosunu ziyaret etti.



AA çalışanlarından kurumun çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Şakalar, gazetecilik mesleğinin zor bir iş olduğunu söyledi.



Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde AA'nın önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Şakalar, "Anadolu Ajansı yıllardan beri gelen tecrübesiyle kamuoyuna doğru haber aktarma konusunda üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaya devam ediyor. Tüm kurum yöneticileri ve çalışanlarına başarılar diliyorum." dedi.



Vali Şakalar, kurum çalışanlarıyla da bir süre sohbet etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Boynundan Çıkardığı Şalı Sokak Köpeğinin Üzerine Örttü

Hırsızlar, 3. Denemelerinde Duvarı Balyozla Kırıp 1 Milyon Liralık Altını Çaldı

Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi

Son Dakika! YSK Duyurdu! Yerel Seçimlere 13 Siyasi Parti Katılacak