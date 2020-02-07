Sinop Valisi Şakalar'dan annesine son görev - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop Valisi Şakalar'dan annesine son görev - Son Dakika

Sinop Valisi Şakalar'dan annesine son görev

6 saat önce

Sinop Valisi Köksal Şakalar'ın vefat eden annesi Navruz Şakalar'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde toprağa verildi.

Sinop Valisi Şakalar'dan annesine son görev, System.String[]

Sinop Valisi Köksal Şakalar'ın vefat eden annesi Navruz Şakalar'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde toprağa verildi.


Vali Şakalar'ın annesi Navruz Şakalar için Elbistan Ulu Cami'inde Cuma namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Halil Avşar, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, Sinop Garnizon Komutanı Per. Alb. Cevdet Alper Batu, Sinop İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, Sinop İl Jandarma Komutanı Alb. Hakan Başakçı, siyasi parti temsilcileri, hemşerileri ve çok sayıda vatandaş cenaze namazında hazır bulunarak Vali Şakalar'ı bu acı gününde yalnız bırakmadı.


Navruz Şakalar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından cenaze aracına konularak defnedileceği Ekinözü ilçesine bağlı Türkeli Mahallesine götürüldü. Vali Şakalar, cenaze namazı sonrasında taziyeleri kabul etti.


Navruz Şakalar'ın cenazesi, Türkeli mahalle mezarlığında toprağa verildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Ekinözü, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın cenaze töreni 24 Şubat'ta yapılacak
2020'de SGK yardım ödenekleri ve primleri ne kadar olacak? Erdoğan, çığ felaketinde şehit düşen askerin cenaze törenine katıldı: Biz buna sabredeceğiz Son dakika: Hafter milisleri, Libya'nın dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki, Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı.
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 21:26:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop Valisi Şakalar'dan annesine son görev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]