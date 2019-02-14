Sinop Valisi Şakalar'ın Boyabat Ziyareti

Sinop Valisi Köksal Şakalar, Boyabat ilçesini ziyaret etti.

Sinop Valisi Köksal Şakalar, Boyabat ilçesini ziyaret etti.



Kaymakam Fatih Aksoy tarafından karşılanan Şakalar, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Boyabat Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ile bir araya geldi.



Vali Şakalar başkanlığındaki toplantıda, Boyabat OSB Müdürü Kenan Esen'in OSB hakkında verdiği bilgilerin ardından 2018 yılı bütçesi ibra edilip, 2019 yılı tahmini bütçesi karara bağlandı.



Toplantının ardından Şakalar, ilçe merkezindeki şehit Piyade Uzman Çavuş Sadık Aparangil'in ailesini ziyaret etti.



Şehidin babası Recep Aparangil, Vali Şakalar ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür etti. Vali Şakalar şehit Sadık Aparangil'in 4,5 yaşındaki kızına hediye verip sohbet etti. Şehit Sadık Aparangil için Kur'an-ı Kerim okundu.



Şakalar, daha sonra inşaatı süren tarihi Kemaldede Camisi'nde incelemeler yaptı, ardından Tarihi Orta Çarşı'yı gezip bir kahvehane önünde oturup vatandaşlarla birlikte çay içip sohbet etti. Yeni Hükümet Konağı inşaatını da gezen Vali Şakalar, yetkililerden bilgi aldı. Boyabat Marangozlar ve İnşaatçılar Odası'nı ziyaret eden Şakalar, Oda Başkanı Murat Yükselecek'ten çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.



Vali Şakalar Boyabat Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kuzey Kristal Fabrikası ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.



Ziyaretlerinde Vali Şakalar'a, Kaymakam Fatih Aksoy, Belediye Başkan Vekili İsa Bağcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Sinop Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Feridun Delen ve diğer ilgililer eşlik etti.

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