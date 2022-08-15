Meteorolojiden Sinop ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Sinop ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı

15.08.2022 18:22
Meteorolojiden Sinop ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Sinop ve çevresinde akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sinop ve çevresinde akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Kaynak: AA

Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Sinop ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteorolojiden Sinop ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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