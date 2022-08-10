Sinop ve Kastamonu'da sel felaketinde hayatını kaybedenler anılacak

Sinop ve Kastamonu'da 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anılacak.

Ayancık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, felaketin birinci yılında ilçede çeşitli programların yapılacağı duyuruldu.

Düzenlenecek anma programına tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edilen açıklamada, anma çerçevesinde ilk olarak ilçe mezarlığının ziyaret edilerek, dualar edileceği, ardından yakınlarını kaybedenlerin evlerine ziyaret gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, programın Ayancık Yalı Cami avlusunda öğle vakti okunacak mevlit ile sona ereceği kaydedildi.

Kastamonu

Kastamonu'da da 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutulacak.

Şiddetli yağışların ardından kentte geçen yıl yaşanan selde, Bozkurt'ta 65, Küre'de 4, İnebolu'da 2 ve Çatalzeytin'de bir kişi olmak üzere 72 kişi hayatını kaybetti.

Selde hayatını kaybedenler için Bozkurt Türk Tarih Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutulacak.