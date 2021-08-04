Sinop ve Kastamonu'da orman yangınlarına karşı denetimler sürüyor - Son Dakika

Kastamonu ve Sinop'ta olası yangınların önlenmesi için orman bölgelerinde denetim yapılıyor.

Kastamonu Valiliğinin 31 Temmuz-30 Eylül tarihlerinde, tescilli piknik ve mesire alanları dışında piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılmasının yasaklandığını açıklamasının ardından ilde denetimler sürüyor.

Kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlar orman yangınlarına karşı uyarılıyor. İlçelerde hoparlörlerden orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması ikazında bulunuluyor.

İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen ekipler de kent genelinde birçok noktayı gezerek araçlardan anonslar yapıyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince orman alanlarında 24 saat denetimlerde bulunulduğu belirtildi.

İlçe halkının yangınlara karşı gösterdikleri hassasiyetin memnuniyet verici olduğu vurgulanan açıklamada, "Orman içinde ve civarında piknik, bahçe temizliği, mangal gibi nedenlerle ateş yakmamaya devam edelim." ifadesi kullanıldı.