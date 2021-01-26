Sinop ve Kastamonu'da sokak hayvanlarına yardım eli - Son Dakika

Sinop ve Kastamonu'da sokak hayvanları için doğaya mama ve su bırakıldı.

Sinop Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekiplerince kentin farklı noktalarına mama ve su konuldu.

Özellikle hayvanların yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda yapılan dağıtımlarla ekipler, karşılaştıkları sokak hayvanlar ile de yakından ilgilenerek, sağlık sorunları bulunanlara yardımcı oldu.

Bazı görevli polisler ise elleriyle hayvanlara su içirerek mama yedirdi.

Açıklamada, sokak hayvanlarına yardımların periyodik aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Kastamonu'da da sivil toplum kuruluşları, sokak hayvanlarını besledi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Beşir Derneği Kastamonu Temsilciliği ve Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Kastamonu Temsilciliği tarafından sokak hayvanları için doğaya mama bırakıldı.