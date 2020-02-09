Sinop ve Tokat'ta eğitime kar engeli - Son Dakika

Sinop ve Tokat'ta eğitime kar engeli
7 saat önce
Sinop'un Boyabat ilçesi ile Tokat'ın Başçiftlik ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:04 Kaynak: AA
Sinop'un Boyabat ilçesi ile Tokat'ın Başçiftlik ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verildi.
Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede taşımalı eğitim yapan okulların 10 Şubat Pazartesi tatil edildiği belirtildi.
Başçiftlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da köy yollarındaki buzlanma sebebiyle taşımalı eğitime yarın için ara verildiği duyuruldu.
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