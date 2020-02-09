Sinop ve Tokat'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop ve Tokat'ta eğitime kar engeli - Son Dakika

Sinop ve Tokat'ta eğitime kar engeli

7 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesi ile Tokat'ın Başçiftlik ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verildi.

Sinop ve Tokat'ta eğitime kar engeli, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesi ile Tokat'ın Başçiftlik ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verildi.


Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede taşımalı eğitim yapan okulların 10 Şubat Pazartesi tatil edildiği belirtildi.

Başçiftlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da köy yollarındaki buzlanma sebebiyle taşımalı eğitime yarın için ara verildiği duyuruldu.

Başçiftlik, Boyabat, Sinop, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat yapıldı
Canan Kaftancıoğlu yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi Çin'in Wuhan şehrinden ürküten koronavirüs görüntüsü: Kocam ölüyor, birisi lütfen bana yardım etsin Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 05:07:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop ve Tokat'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]