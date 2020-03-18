SİNOP Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalıştı aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel SİNOP Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalıştı aranıyor - Son Dakika

SİNOP Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalıştı aranıyor

6 saat önce

Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalıştı aranıyorSİNOP'ta kimliği belirsiz kişinin, havalı tüfekle yaban kuşunu vurmaya çalışması, bir vatadaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalıştı aranıyor

SİNOP'ta kimliği belirsiz kişinin, havalı tüfekle yaban kuşunu vurmaya çalışması, bir vatadaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntüdeki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Akliman İskelesi'ne dün öğle saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişi, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan bölgede, otomobilinin bagajından çıkarttığı havalı tüfek ile deniz üzerinde uçan yaban kuşunu vurmaya çalıştı. Bu anlar ise piknik için çevrede bulunan Saliha O. tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Saldırganın elindeki tüfeği 2 el ateşlediği, saçmaların hedefi olmaktan son anda kurtulan yaban kuşunun hızla bölgeden uzaklaştığı görülen görüntülerin sosyal medyada paylaşılarak, büyük tepki toplaması üzerine polis harekete geçti. Polis görüntülerdeki kişiyi yakalamak için çalışma başlatırken Saliha O., "Piknik yapıyorduk. Kim olduklarını bilmediğim bu kişi, havalı tüfekle yaban kuşunu vurmaya çalıştı. Bu vurdumduymazlığa tanıklık ettiğim için üzgünüm. Umarım bulunup, cezalandırılır" dedi.

SİNOP Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalıştı aranıyor

Polis, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:12 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu         
14:45
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor         
14:35
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı         
14:00
Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti         
13:55
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz         
13:36
Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti         
13:25
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı         
11:12
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı         
10:20
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 19:41:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SİNOP Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalıştı aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]