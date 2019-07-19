Son Dakika Haberleri: SİNOP Yıkılma riski taşıyan ahşap evi halatla bağladılar
Son Dakika Güncel Haber

SİNOP Yıkılma riski taşıyan ahşap evi halatla bağladılar

40 dakika önce

Yıkılma riski taşıyan ahşap evi halatla bağladılarSinop'ta, çökme riski taşıdığı belirlenen 2 katlı tarihi ahşap bina için mahalleli, önlem almaya çlaıştı.

Yıkılma riski taşıyan ahşap evi halatla bağladılar
Sinop'ta, çökme riski taşıdığı belirlenen 2 katlı tarihi ahşap bina için mahalleli, önlem almaya çlaıştı. Ahşap binayı halatla bağlayan mahalleli, evin restore edilmesini istedi.
Yeni Mahalle'deki 2 katlı tarihi ahşap evin çökme riski olduğu ortaya çıktı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca tescil edilip koruma altına alınan evin yıkılma riskini öğrenen çevredekiler, önlem almaya çalıştı. Mahalle sakinleri, evin kopmak üzere olan ahşap parçası ana gövdeye halatla bağladı. Mahalleli, önlem alınıp evin restore edilmesini istedi.
SİNOP Yıkılma riski taşıyan ahşap evi halatla bağladılar
Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihi binayı çökmesin diye halatla bağladılar Evinin önünde fotoğraf çektiren gelin ve damatlardan bezince bunu yaptı! Son dakika! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Oyuncu Hakan Meriçliler ve Ali Erkazan arasındaki hakaret davasında karar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 14:58:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SİNOP Yıkılma riski taşıyan ahşap evi halatla bağladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]