Son Dakika Haberleri: Sinoplu çiftçinin yeni gözdesi: Süt otu
Son Dakika Güncel Sinoplu çiftçinin yeni gözdesi: Süt otu

Sinoplu çiftçinin yeni gözdesi: Süt otu

53 dakika önce

Sinop'ta 'süt otu' adı verilen yem bitkisi, 2019 yılında çiftçilerin gözdesi oldu.

Sinoplu çiftçinin yeni gözdesi: Süt otu, System.String[]

Sinop'ta 'süt otu' adı verilen yem bitkisi, 2019 yılında çiftçilerin gözdesi oldu.


Sinoplu Ziraat Mühendisi Göksel Demir, 2018 yılında Sinop genelinde 1500-2000 dönüm alanda ekildiğini belirtti. Demir, "Latincesi lolium multiflorum olan bu bitki, devlet desteği altına alınmasından sonra tarımcıların ve hayvancılıkla uğraşanların gözdesi oldu. Örneğin Sinop'ta Abalı Köyünde bir çiftçimiz tarafından 50 dönüm alana ekilen süt otu, 35 bin kilo mahsul verdi. Bu da yaklaşık bin balya kuru ota tekabül ediyor" dedi.


Ziraat Mühendisi olarak Sinop bölgesinde üretilen çoğu ürünün takipçisi olduğunu ifade eden Demir, önümüzdeki birkaç sene içinde bu bitkiyi çoğu çiftçinin silaj yapımında kullanmak üzere ekeceğini ifade etti.


"Hayvanların süt veriminde artış görülüyor"


Demir, süt otunun hem yaş hem de kuru olarak kullanılabileceğini belirterek, "Süt otu, kendiliğinden tohum döken bir bitki olduğundan, birkaç yıl hasadı mümkün olduğu gibi, yeşil olarak da otlatılabilir bir bitkidir. Silajı da yapılabiliyor. Özellikle süt veriminde artış yaptığı çiftçiler tarafından kabul görmüştür. Bu bitkinin ekim zamanı Ekim-Kasım ayıdır. Ekildiğinde gübre istemiyor, sadece bahar aylarında azotlu gübre istiyor. Bitkinin ekimi dekara 5 kg tohum ile yapılır" diye konuştu. - SİNOP

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Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:48 Kaynak: İHA
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