Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na eknomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde - Son Dakika

Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na eknomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde

08.04.2021 17:58
Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na eknomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'ta esnafın dertlerini dinledi. İşlerinin hiç iyi gitmediğini söyleyen bir esnaf, "Valla umudumuz sizde şu anda. Sağ partiliyiz ama bundan sonra CHP'liyiz" derken, enflasyondan şikayet eden bir başka esnaf ise "Etiket değiştirmeye yetişemiyoruz yani ekonomimiz güzel olduğu için..." ifadelerini kullandı.

CHP LideriKemal Kılıçdaroğlu, Sinop'ta ilk durağı olan Boyabat ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak esnafın sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini anlattı.

"ETİKET DEĞİŞTİRMEYE YETİŞEMİYORUZ"

Enflasyondan şikayet eden bir esnaf, "Etiket değiştirmeye yetişemiyoruz yani ekonomimiz güzel olduğu için… Ürün bugün 20 lira, yarın 25 lira. Ürünü aldığım fiyata satarsam neden açtım dükkanı? Bunu 20 liraya alıyorsam 25 liraya satmak zorundayım. Yarın 25 liraya alıyorum, 30 liraya satmak zorundayım… Enflasyon takla attı" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu esnafa, "Değiştireceğiz inşallah" diye yanıt verdi.

"UMUDUMUZ SİZDE"

Bir başka esnaf ise Kılıçdaroğlu'nun "İşler nasıl?" sorusuna, "Perişan. Umudumuz sizde" sözleriyle karşılık verdi. "Hepsini düzelteceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Çok büyük sıkıntı var biliyorum. Esnafın büyük sıkıntısı var biliyorum. Evine ekmek götürmekte zorlanıyor biliyorum. Vatandaşın geliri çok düşük, alışveriş yapmakta zorlanıyor biliyorum. Ama bütün bunların hepsi düzelebilir" şeklinde konuştu. Esnaf, "Valla umudumuz sizde şu anda. Sağ partiliyiz ama bundan sonra CHP'liyiz" yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA DÖNER İKRAM ETTİ

Türkiye'de ilk olduğunu söyleyendöner ustası Hafize Özgün, Kılıçdaroğlu'na kendi eliyle döner keserek ikram etti. Kılıçdaroğlu dönerin çok lezzetli olduğunu belirterek, "Hanım eli değince daha güzel oluyor tabi" dedi.

Kılıçdaroğlu'yla Ankara'da makamında kahve içmek istediğini de söyleyen usta, "Bir gün olur inşallah bizi Ankara'ya davet edersiniz. Seve seve gelirim. Sizin makamınızda sizinle karşılıklı bir kahve…" talebinde bulundu.

İKRAM EDİLEN SİMİTİN PARASINI VERDİ

Seyyar simit satan 9. sınıf öğrencisi, Kılıçdaroğlu'na simit ikram etmek istedi. Kılıçdaroğlu, "Dur bakalım, parasını vereceğiz. Benim yerime bir tane gariban gelirse simidi ona bedava vereceksin tamam mı? Söz ver bana" diye karşılık verdi.

"ARTIK HER ŞEY SÖYLENMİYOR AMA HERKES GÖRÜYOR"

Esnaf, Kılıçdaroğlu'nun "İşler nasıl?" sorusuna, "Valla ne görüyorsanız o… İyi değil yani. Hem pandemi hem mevcut ekonomik krizler… Büyük sıkıntı içerisindeyiz. Esnafın hali belli. Son üç aydır bin TL destek aldık; öncesinde iki ay işletmem kapalı kaldı, bir TL alamadım. Destekler zayıf, Avrupa'nın çok çok çok gerisindeyiz. Söyleyecek çok şey var da artık her şey söylenmiyor ama herkes görüyor" sözleriyle cevap verdi.

"ALMANYA BİZİ KISKANIYOR…"

Kılıçdaroğlu esnafın sözlerinin üzerine gülerek, "Almanya bizi kıskanıyor neyse… Öyle diyorlar değil mi; 'Almanya kıskanıyor. Yunanistan battı'…" diye espri yaptı. Esnaf, "(Gülerek) Hepsi battı, biz de uçuyoruz gördüğünüz gibi" karşılığını verdi.

"SORUNLARI AŞMANIN YOLU AHLAKLI BİR SİYASETİN İKTİDARA GELMESİDİR"

Esnaf ziyaretlerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Onları dinliyorum, görüşlerini alıyorum. Umutsuz olmamalarını istiyorum. Hayata sıcak bakmalarını istiyorum. Türkiye güçlü bir ülkedir, bütün bunların hepsini aşabilir, aşmak zorundadır. Bunu aşmanın yolu da ahlaklı bir siyasetin iktidara gelmesidir, temiz bir siyasetin iktidara gelmesidir. En büyük arzumuz da bu zaten." (Sözcü)

Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na eknomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde

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Son Dakika Ekonomi Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na eknomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde - Son Dakika Ekonomi


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