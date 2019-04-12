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Sinoplu Gazeteci Hukuk Mücadelesini Kazandı

50 dakika önce

Sinoplu gazeteci hukuk mücadelesini kazandıSİNOP - Bolu Gerede Gişeleri'nde trafik uygulamasında 425 promil alkollü olduğu iddiasıyla hakkında işlem yapılan ve ehliyetine el konulan, daha sonra gittiği hastaneden temiz raporu alan gazeteci Deniz Özen, açtığı ceza iptal davasını kazandı.

Sinoplu gazeteci hukuk mücadelesini kazandı

SİNOP - Bolu Gerede Gişeleri'nde trafik uygulamasında 425 promil alkollü olduğu iddiasıyla hakkında işlem yapılan ve ehliyetine el konulan, daha sonra gittiği hastaneden temiz raporu alan gazeteci Deniz Özen, açtığı ceza iptal davasını kazandı.
Geçen yıl Kasım ayında İstanbul'da düzenlenen "Sinop Tanıtım Günleri"nden Sinop'a dönen gazeteci Deniz Özen, saat 06.40'ta, Bolu Gerede Gişelerinde trafik uygulamasına girdi ve burada yapılan alkol ölçümünde 425 promil alkollü olduğu iddiasıyla hakkında işlem yapıldı. Gerede Esentepe Şehit Halim Şahin Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve 1002 TL para cezası kesildi. Cezanın kesilmesinden yaklaşık bir saat sonra Gerede Devlet Hastanesi'nde yapılan alkol ölçümünde 'alkolsüz' çıkan gazeteci Deniz Özen'in yine de cezası iptal edilmedi.
Deniz Özen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Kasım ayında İstanbul' dan Sinop' a seyahat halindeyken saat 06.40'ta Gerede Gişelerinde araç kullanırken trafik çevirmesine girdik. Emniyet kemerimiz takılı her şeyimiz tam bir şekilde. 'Alkolmetreye üfletelim, kontrol yapalım' dediler. Alkol kontrolü yaptık, 4.25 promil alkollü çıktım. Hayretler içinde kaldık arkadaşlarımla birlikte. Tekrar defalarca üflememe rağmen tekrar 4.25 promil alkollü çıktım. Derdimizi anlatamadık memur beylere alkolmetrenin arızanı olabileceğini, normal şimdiki konuştuğum şekilde derdimi anlatmaya çalışıyorum, yine derdimizi anlatamadık. Aracımızı orda bağlandı" dedi.
"Memurlardan fıkra gibi cevap"
Açıklamasına şu şekilde devam eden gazeteci Özen, "Araç içerisinde bulunan diğer iki arkadaşımın da alkol kontrolü yapıldı aracın teslim edilmesi için, onlar da alkollü çıktılar. Bunun nasıl böyle olacağını sorduk, hadi ben alkollüyüm bu arkadaşlar da alkol almadılar onlar nasıl alkollü çıktılar diye sordum, fıkralara konu olacak cevapla karşılaştım memur beylerden. 'Onlar da senin nefesinden etkilenmiştir, onlar da alkollü çıktılar' diye cevap aldık. Şaşırmamak hayretler içerisinde kalmamak mümkün değil. Başımıza böyle bit şey geldi, başka kimse mağdur olmasın. Alkolmetre cihazları kalibresi yapılsa da arızalı olduğunu ispatlamış oldum. Zaten kanun şunu söylüyor: 3 ve üzeri bilinç kaybı. 4.25 promil alkollü bir insanın bu şekilde konuşması, araç kullanmasını bırakın ayakta durma şansı bile yok. Göz göre göre mağdur edildik, seçim dolayısıyla çalışamadık, mağdur olduk" dedi.
"Hukuk mücadelesini kazandı"
Haksız ve kanunsuz yere hakkında işlem yapıldığını ve bu nedenle mağdur edildiğini savunan gazeteci Deniz Özen, ceza iptal davası açtı. Yapılan yargılama sonucunda Bolu Sulh Ceza Hakimliği, "İki ölçüm arasında çok fark olduğu, olması gereken kandaki alkol miktarının hemen ölçülerek, sonucuna göre hareket edilmesi gerektiği değerlendirildiğinden itirazın kabulüne, kesilen para cezasının iptaline ve sürücü belgesinin iadesine" şeklinde karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 01:53 Kaynak: İHA
Deniz Özen, Yerel
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