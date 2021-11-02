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Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok - Son Dakika

Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok

02.11.2021 21:04

- Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok Demokratların internet sitesinde FETÖ'yle dalga geçti Donald Trump'ın internet sitesinde yaptığı 'hacktivist' eylemle dünyanın konuştuğu Türk hacker bu kez ABD Başkanı Joe Biden'ın partisini şok etti.

- Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok

Demokratların internet sitesinde FETÖ'yle dalga geçti

SİNOP - Donald Trump'ın internet sitesinde yaptığı 'hacktivist' eylemle dünyanın konuştuğu Türk hacker bu kez ABD Başkanı Joe Biden'ın partisini şok etti. RootAyyıldız rumuzunu kullanan Sinoplu Can Cebeci demokratların internet sitesinde bir bölümü ele geçirdi.

Daha önce Amerika'nın İslam ve Türkiye düşmanlığı ile Fethullah Gülen'i teslim etmemesine tepki koymak için 'hacktivist' eylemler yaptığını açıklayan Can Cebeci ele geçirdiği fbconnect-stage.democrats.org adlı adrese de bir not bıraktı. Adresin daha önce Demokrat Parti'nin internet adresine giriş ve kayıt işlemlerinde kullanıldığı öğrenildi.

Sinoplu hacker ele geçirdiği adrese Kur'an-ı Kerim'den Yusuf Suresi 108. ayetin Türkçe ve İngilizce mealini, terör örgütü lideri Fetullah Gülen'le alay eden bir görsel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı bir videoyu ekledi.

FETÖ lideri ile alay ettiği görselde "Fetbull" "Amerikan Köpeği" ifadelerine yer verirken, sayfaya yazdığı notlarda, "Allah yolunda savaş! Sen sadece kendinden sorumlusun. Müminleri (savaşa) teşvik et. Umulur ki Allah, kafirlerin (müminler üzerinde baskı oluşturan) tazyiklerini engeller. Allah'ın baskısı da ibretlik cezalandırması da daha çetindir" sözleri yer aldı.

Demokrat Parti'nin internet sitesi kullanıma devam ederken, ele geçirilen bölüme eklenen not geçerliliğini koruyor.

(ÜK-SLH-NSO-Y)

Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok
Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok

Fetullahçı Terör Örgütü, Donald Trump, Hacker, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sinoplu hackerdan Biden'ın partisine şok - Son Dakika


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