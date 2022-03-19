Sinoplu kadınlar, marangoz aletleriyle ahşaptan saat üretiyor - Son Dakika
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Sinoplu kadınlar, marangoz aletleriyle ahşaptan saat üretiyor

19.03.2022 14:19
Sinoplu kadınlar, marangoz aletleriyle ahşaptan saat üretiyor

Sinop'ta kadınlar, atölye ortamında el becerilerini sergileyerek ahşaptan duvar saati üretiyor.

Sinop'ta kadınlar, atölye ortamında el becerilerini sergileyerek ahşaptan duvar saati üretiyor.

Dikmen Kaymakamlığınca yaklaşık 4 ay önce hayata geçirilen "Güçlü Kadınlar, Çalışkan Çocuklar" projesi kapsamında açılan kursa 9 ev hanımı katıldı.

Kursta marangoz aletlerini kullanmayı öğrenen kadınlar, atölyeye dönüştürülen eski bir öğrenci yurdu binasında ahşap duvar saati üretmeye başladı.

İki usta öğretici gözetiminde tüm işçilikleri el becerileriyle yapan kadınlar, kimi zaman matkap, testere kimi zaman da mengene, ağaç soyma makinesi ve hızar kullanarak ürettikleri saatleri satıp aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Dikmen Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı ve diğer paydaş bakanlıklarca kadın üretiminin desteklenmesi çerçevesinde ilçelerinde güzel bir projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Proje kapsamında açılan atölyede kadınların saat üretimi yaptığını belirten Kılıç, "Sık sık ben de atölyeyi ziyaret ediyorum. Kadınların yüzünde hep gülümseme görüyorum. Hepsi çok heyecanlı, işlerini yapmak istiyor. Zaten genelde çalışmayan kadınlarımız olduğu için bu tür ortamların psikolojik açıdan onlara çok iyi geldiğini düşünüyorum. Öz güvenleri artıyor, sosyalleşme fırsatı buluyorlar." dedi.

"Bir şeyler başardıkça mutlu olduk"

Projede yer alan evli ve 2 çocuk annesi Deniz Demir, evlerinde çocukla, yemekle uğraşırken bir anda kendilerini güzel bir projenin içinde bulduklarına işaret ederek, "Öncesinde hiç bilmediğimiz iş olduğu için heyecanlandık ama zamanla bir şeyler başardıkça mutlu olduk." ifadesini kullandı.

Evli iki çocuk annesi Serpil Koşar da iş ortamının kendilerine iyi geldiğini belirterek, "Daha önce birbirimizi tanımayan insanlardık. Burada üretim yaparken aynı zamanda sosyalleştik, arkadaş olduk. Eşim demirci olduğu için elim matkap tutmaya biraz alışkındı. O nedenle zorlanmadım ama şu an tüm arkadaşlarım buradaki bütün aletleri kullanır hale geldi. Bizim için çok güzel bir proje oldu." diye konuştu.

"Erkeklerden daha başarılı olduklarını gördüm"

Projede usta öğreticilik yapan Mehmet Gökçe de yıllardır bu işe emek veren biri olarak kadınların el becerilerine hayran kaldığını söyledi.

"Kadın yapamaz." sözünün bir kez daha geçerliliğini yitirdiğini vurgulayan Gökçe, "Şunu açıkça söylüyorum, erkeklerden daha başarılı olduklarını gördüm. 50 yıldır bu işi yapan biri olarak ben de şaşırdım. El becerilerinin yanı sıra farklı bir bakış açıları var. Onların bakış açıları, yeni eserlerin ortaya çıkmasını sağlıyor." dedi.

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Nur Kılıç, Atölye, Çocuk, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinoplu kadınlar, marangoz aletleriyle ahşaptan saat üretiyor - Son Dakika


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