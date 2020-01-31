Sinoplu köylülerden depremzedelere yardım - Son Dakika

Sinop'a bağlı Uzungürgen köyü sakinlerinden Selami Elmacı öncülüğünde toplanan yardımlar kargo ile Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Ilıncak köyüne gönderildi.



Uzungürgen köyü sakinlerinden Selami Elmacı, Ilıncak Köyü Muhtarı Mehmet Ayaz'a telefonla ulaşarak sıkıntılarını dinledi. Topladığı yardımlarla birlikte Ilıncak Köyü Muhtarı Mehmet Ayaz'a bir de mektup gönderen, Uzungürgen köyü sakini Selami Elmacı, şunları kaleme aldı: "Sevgili kardeşim ve muhtarım, depremin 5. gününde bu satırlarımı yazarken, göz yaşlarım pınar gibi aktı. Malatya ve Elazığ'da depremde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Sinop'taki bir kardeşiniz olarak 17 Ağustos 1999 depremini İstanbul'da yaşamış bir kardeşiniz olarak sizleri çok iyi anlıyorum. Bizler de 17 Ağustos depreminde İstanbul'da aynı ısdırap ve endişeyi yaşadık, yaklaşık 1 ay çadırlarda kaldık. Size ve köy halkına azda olsa köyümüzdeki 5-6 hanenin katkıları ile hazırlanan elbise ayakkabı gibi yardımları gönderiyoruz. Allah yardımcınız olsun, hepinizi çok seviyoruz Allah'a emanet olun."



Elmacı, Ilıncak Köyü Muhtarı Mehmet Ayaz'a 1 adet de Türk bayrağı gönderdi. - SİNOP