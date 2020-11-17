Sinoplu öğretmen korona virüse yenildi - Son Dakika

Sinoplu öğretmen korona virüse yenildi
17.11.2020 14:16
Sinop'ta korona virüs(Kovid-19) tanısı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 60 yaşındaki öğretmen Nevzat Çavdar hayatını kaybetti.
Sinop'ta korona virüs(Kovid-19) tanısı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 60 yaşındaki öğretmen Nevzat Çavdar hayatını kaybetti.
Sinop merkez Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Nevzat Çavdar'a bir süre önce Kovid-19 tanısı konuldu. 3 çocuk babası olan Çavdar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde bir süre tedavi gören ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Nevzat öğretmen hayatını kaybetti. Çavdar'ın eşi ve çocuklarının da korona virüs tedavisi gördüğü öğrenildi. Çavdar'ın öğretmenlik yaptığı sınıftaki bir öğrencinin de korona testinin pozitif çıktığı belirtildi. - SİNOP
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