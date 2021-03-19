Sinoplular mutluluktan uçacak - Son Dakika

Sinoplular mutluluktan uçacak

19.03.2021 15:08
Sinoplular mutluluktan uçacak, System.String[]

Sinop'ta başlatılan "Mutluluktan Uçuyoruz" adlı proje ile 16-40 yaş arası kursiyerler yamaç paraşütü eğitimi alarak kendi başlarına ilk uçuşlarını yapacak.

Sinop'ta başlatılan "Mutluluktan Uçuyoruz" adlı proje ile 16-40 yaş arası kursiyerler yamaç paraşütü eğitimi alarak kendi başlarına ilk uçuşlarını yapacak. Proje ile ilgili kente davet edilen 4 yamaç paraşütü pilotu tarafından Şahin Tepesi'nde kalkış ve iniş alanı çalışması için deneme uçuşu yapıldı.

'Mutlu kent' Sinop'ta yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmak amacıyla Sportif Havacılık Kulübü Derneği tarafından "Mutluluktan Uçuyoruz" adlı proje başlatıldı. Projeyle ilgili Sportif Havacılık Kulübü Derneği tarafından kente davet edilen 4 yamaç paraşüttü pilotu, şahin tepesinde kalkış ve iniş alanı çalışması için deneme uçuşu yaptı.

Sportif Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Nuri Şişman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "STK, kurum ve kuruluşların iş birliği ile özellikle gençlerimizin yamaç paraşütü ekstrem sporu alanındaki potansiyellerinin geliştirilebilmesi ve hatta bu sporu meslek edinebilmelerine olanak sağlamak için bu projeyi hazırlamış bulunmaktayız. Türkiye'nin en mutlu kenti Sinop'ta Sportif Havacılık Kulübü Derneğimiz tarafından Hazırlanan 'Mutluluktan Uçuyoruz' isimli projemizin amacı, Sinop'ta büyük potansiyele sahip yamaç paraşütü sporu alt yapısının geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve tanıtılmasına katkı sağlanmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek için proje kapsamında 16-40 yaş arası sınırlı sayıda öğrenciye başlangıç kursu verilip, kendi başlarına ilk uçuşları gerçekleştirilecektir. Kursiyerlerimiz, gerek kendi çabaları ile gerekse derneğimiz aracılığı ile alacakları ileri seviye eğitimler sonrasında Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde uçuş yapma kabiliyeti kazanabileceklerdir. Projeyle ilgili çalışmalarımızı bir iki ay içinde tamamlayacağız. Bugün uçuş yeri kalkış ve iniş alanı çalışmaları için dört tane profesyonel belgeli yamaç paraşütü pilotunu buraya davet ettik. Burada deneme uçuşu yaptık. Aynı zamanda burada Sinop'un tanıtımı için ne yapılabilir ve adrenalin sporlarını en uç noktalarından biri olan yamaç paraşütü ile ilgili tanıtım çalışmaları için ada mevkiinden uçuş planladık. Burayı tercih etmemizdeki nedenlerden birisi de burası devamlı kuzey batı rüzgarını alıp uçuşa elverişli olması, birde biz burada havadayken Sinop merkezinin de aynı kare içerisinde yer alması. Sinop'un turizm ve tanıtımı açısından çok güzel bir çalışma olacaktır" dedi. - SİNOP

Sinoplular mutluluktan uçacak
Sinoplular mutluluktan uçacak
Sinoplular mutluluktan uçacak
Sinoplular mutluluktan uçacak
Sinoplular mutluluktan uçacak
Sinoplular mutluluktan uçacak
Sinoplular mutluluktan uçacak

Sportif Havacılık Kulübü, Türkiye, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sinoplular mutluluktan uçacak - Son Dakika


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