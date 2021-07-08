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Sinovac araştırmasını yürüten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sinovac araştırmasını yürüten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle yaşamını yitirdi

08.07.2021 13:36

Çin tarafından geliştirilen Sinovac aşısının Endonezya'daki araştırmalarını yürüten ünlü bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar hayatını kaybetti. Yetkililer, bilim insanının koronavirüse bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini duyururken, Devlet Bakanı Erick Thohir "O bizim lider bilim insanımızdı ve BioFarma'da aralarında Sinovac işbirliği ile yapılan klinik deneyler de olmak üzere birçok araştırmayı yönetmişti" dedi. Ülkede Sinovac olan 131 sağlık çalışanının öldüğü açıklandı.

Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısı Sinovac'ın Endonezya'daki araştırmalarını yöneten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar yaşamını yitirdi. Sinovac aşısının yoğun olarak kullanıldığı ülkede vaka sayısında büyük bir artışın yaşandığı günlerde gelen ölüm haberi uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

KORONA PROTOKOLLERİNE UYGUN OLARAK DEFNEDİLDİ

Kumparan haber ajansı, Novilia'nın koronavirüse bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Öte yandan Sindonews isimli medya kuruluşu da, devletin ilaç şirketi BioFarma'dan bir yetkiliye dayandırdığı haberde, "Bachtiar, korona protokollerine uygun olarak toprağa defnedildi" ifadesini kullandı.

Sinovac araştırmasını yürüten ünlü bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle hayatını kaybetti
Bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar.

"O BİZİM LİDER İNSANIMIZDI"

Devlet Bakanı Erick Thohir, Instagram üzerinden paylaştığı mesaj ile vefat haberini doğruladı. Thohir, "O bizim lider bilim insanımızdı ve BioFarma'da aralarında Sinovac işbirliği ile yapılan klinik deneyler de olmak üzere birçok araştırmayı yönetmişti" dedi. BioFarma, 50'li yaşların başında olan Bachtiar ile ilgili bir açıklama yapmadı.

SINOVAC AŞISI OLAN 131 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Son dönemde Sinovac aşısı olan çok sayıda sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği Endonezya'da Sinovac aşısının etkinliği tartışılmaya devam ediyor. Bağımsız veri araştırma grubu Lapor koronavirüs isimli kuruluş Haziran ayından beri Sinovac aşısı olan 131 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini aktardı. Sadece Temmuz ayının ilk günlerinde 50 kişinin öldüğü belirtildi.

DELTA VARYANTI YAYILIYOR

Yoğun olarak Sinovac aşısının kullanıldığı Endonezya'da Çarşamba günü ilk kez 1000'den fazla koronavirüse bağlı ölüm gerçekleşti. Ülkede dün 34.379 enfeksiyon tespit edildi. Ülkede son dönemde Delta varyantı yayıldı.

Sinovac araştırmasını yürüten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle yaşamını yitirdi

Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Sinovac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinovac araştırmasını yürüten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle yaşamını yitirdi - Son Dakika


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