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Sinovac aşısında yeni sevkiyat: "5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı" - Son Dakika

Sinovac aşısında yeni sevkiyat: "5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı"

19.06.2021 18:50

Sinovac aşısında yeni sevkiyat: "5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı" Çin'in Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı.

Sinovac aşısında yeni sevkiyat: "5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı"

ANKARA - Çin'in Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, geçen haftaki sevkiyatla 3 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak.

Sinovac aşısında yeni sevkiyat: 5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı
Sinovac aşısında yeni sevkiyat: 5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı
Sinovac aşısında yeni sevkiyat: 5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı
Sinovac aşısında yeni sevkiyat: 5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı

Çin Halk Cumhuriyeti, COVIRAN Bereket, Sinovac, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sinovac aşısında yeni sevkiyat: '5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı' - Son Dakika


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