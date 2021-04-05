Sinovac aşısının bağışıklığı yüzde 99 kuvvetlendirdiği kanıtlandı - Son Dakika

Sinovac aşısının bağışıklığı yüzde 99 kuvvetlendirdiği kanıtlandı

05.04.2021 20:21

Sinovac aşısının bağışıklığı yüzde 99 kuvvetlendirdiği kanıtlandı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanlarının yürüttüğü 'SARS CoV-2 İnaktif (Sinovac-Coronavac) aşısının bağışıklık yanıtı' araştırması sonuçlandı Aşının ikinci dozundan sonra kadınlarda yüzde 99.

Sinovac aşısının bağışıklığı yüzde 99 kuvvetlendirdiği kanıtlandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanlarının yürüttüğü 'SARS CoV-2 İnaktif (Sinovac-Coronavac) aşısının bağışıklık yanıtı' araştırması sonuçlandı

Aşının ikinci dozundan sonra kadınlarda yüzde 99.2 erkeklerde ise yüzde 95.7 oranında etkili antikor yanıtı tespit edildi

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanlarının yürüttüğü 'SARS CoV-2 İnaktif (Sinovac-Coronavac) aşısının bağışıklık yanıtı' araştırması sonuçlandı. Araştırmaya göre aşının ikinci dozundan sonra kadınlarda yüzde 99.2 erkeklerde ise yüzde 95.7 oranında etkili antikor yanıtı tespit edildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından yürütülen 'SARS CoV-2 İnaktif (Sinovac-Coronavac) Aşısının Bağışıklık Yanıtı' konusundaki bilimsel çalışma tamamlandı.

Yürütülen çalışma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Desteği ile, Türkiye'de geniş ölçekte kullanılan SARS-CoV-2 inaktif Sinovac (Coronavac) aşısının antikor oluşturma yetkinliği konusunda yapıldı ve Türkiye'de sonuçları açıklanan ilk kapsamlı çalışmalardan biri olma özelliğini taşıyor.

Dr. Öğr. Gör Şebnem Şenol Akar, Prof. Dr. Sinem Akçalı, Prof. Dr. Erhan Eser, Prof. Dr. Pınar Dündar, Prof. Dr. Beyhan C. Özyurt, Dr. Öğr. Görevlisi Deniz Özer, Dr. Yunus Özkaya, Dr. Merve Gezginci, Dr. Gülizar Deniz ve Uzman Hemşire Ferya Karadağ Yalçın'ın araştırmacı olarak katıldığı çalışmada, SARS-CoV-2 Spike (Dikensi) proteininde virüsün insan hücrelerine bağlandığı bölgeye karşı oluşan nötralizan antikorlar kantitatif ve kalitatif olmak üzere iki farklı testle saptandı.

Manisa CBÜ hastanesi gönüllü sağlık çalışanları üzerinde yürütülen, Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylanan bir aşı antikor yanıtı çalışması olan araştırmanın verileri 11 Ocak - 18 Mart 2021 tarihleri arasında toplandı ve aşılama öncesi tüm katılımcılara antikor testi yapılarak, SARS- CoV-2 antikoru saptanmayan 1053 kişi çalışmaya alınmadı. Yapılan araştırmada tüm sağlık çalışanlarının birinci aşıdan en az 28 gün sonra (939 katılımcıdan) ve ikinci aşıdan en az 28 gün sonra (771 katılımcıdan) elde edilen özet sonuçlar ise şu şekilde açıklandı: "Genel bulgular: 1. aşıdan en az 28 gün sonra bağışıklık yüzdesi yüzde 25.3 (Yüzde 95 GA: 22.5 - 28.1), 2. aşıdan en az 28 gün sonra Nötralizan (Kantitatif) testi bağışıklığı yüzde 97.92 (Yüzde 95 GA: 96.91 - 98.93) 2. aşıdan en az 28 gün sonra Nötralizan (Kalitatif) testi bağışıklığı yüzde 97.79 (yüzde 95 GA: 96.75 - 98.23) olarak belirlendi."

Kadınlarda antikor üretme oranı daha yüksek

Cinsiyete göre elde edilen bulgular ise şu şekilde açıklandı: "Her iki cinsiyette de yeterli yüzdede bağışıklık sağlanmakla birlikte kadınlarda, erkeklere göre anlamlı düzeyde daha yüksek aşı bağışıklık yanıtı elde edilmiştir. Etkili antikor yanıtı, birinci aşı sonrası kadınlarda yüzde 29.5, erkeklerde yüzde 18.6 olurken, ikinci aşı sonrası kadınlarda yüzde 99.2, erkeklerde ise yüzde 95.7 olarak saptandı."

Yapılan açıklamada alınan sonuçların, Türkiye'de ağırlıklı olarak uygulanan Covid-19 inaktif (Sinovac-Coronavac) aşısının bağışıklık etkinliğinin yüksek ve yeterli olduğu sonucuna ulaşıldığı bildirildi. Antikor düzeylerinin yeterliliği kişinin tam olarak bu hastalıktan güvenle korunduğunun garantisi olmayacağı kaydedilen raporda kişisel korunma önlemlerinin hiç taviz verilmeden sürdürülmesi gerektiğinin altı bir kez daha çizildi. Araştırmanın sonuçları arasında yer alan, bilimsel toplantılarda ve hakemli bilimsel dergilerde ayrıca yayınlanacak olan aşı istenmeyen yan etkilerinin ise kabul edilebilir sınırlar içinde yer aldığı bildirildi.

Sinovac aşısının bağışıklığı yüzde 99 kuvvetlendirdiği kanıtlandı
Sinovac aşısının bağışıklığı yüzde 99 kuvvetlendirdiği kanıtlandı
Sinovac aşısının bağışıklığı yüzde 99 kuvvetlendirdiği kanıtlandı
Sinovac aşısının bağışıklığı yüzde 99 kuvvetlendirdiği kanıtlandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıp Fakültesi, Manisa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sinovac aşısının bağışıklığı yüzde 99 kuvvetlendirdiği kanıtlandı - Son Dakika


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