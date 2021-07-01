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Sinovac gönüllüsü profesöre 3'üncü doz Biontech aşısı - Son Dakika

Sinovac gönüllüsü profesöre 3'üncü doz Biontech aşısı

01.07.2021 15:27

SINOVAC aşısının Türkiye'de yapılan Faz-3 çalışmasında gönüllü olan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, 3'üncü doz için Biontech aşısı yaptırdı.

SINOVAC aşısının Türkiye'de yapılan Faz-3 çalışmasında gönüllü olan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, 3'üncü doz için Biontech aşısı yaptırdı. Prof. Dr. Gerek, "3'üncü hatırlatma dozlarıyla pandemiye karşı savaşta önemli kazanım elde etmiş olacağız" dedi.

SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Çin menşeli Sinovac aşısının Türkiye'de 25 merkezde yapılan Faz-3 çalışmalarında gönüllü oldu. Bu kapsamda Türkiye'de aşı yaptıran ilk sağlık çalışanlarından olan Prof. Dr. Gerek, Bilim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda bugün 3'üncü doz aşısını yaptırdı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Biontech aşısı yaptıran Gerek, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Gerek, hatırlatma dozlarının vücutta daha güçlü savunma oluşturacağını ve bu sayede antikor düzeyinin daha iyi noktaya gelebileceğini söyledi.

'PANDEMİYE KARŞI SAVAŞTA ÖNEMLİ KAZANIM'

Prof. Dr. Gerek, farklı kombinasyonlarla yapılan aşıların daha yüksek düzeyde antikor sağladığını bildiklerini kaydederek, "Özellikle olduğum Biontech aşısının delta varyantına karşı koruyucu olduğunu biliyoruz ki bugünlerde başta İngiltere ve Hindistan olmak üzere dünyada önemli bir tehdit oluşturur düzeye geldi. Delta varyantı ülkemizde de görülmeye başlandı. Sağlık çalışanlarına bu fırsatı vererek en azından bu varyantla mücadelede sağlık çalışanlarını korumuş olacağız. 50 yaş ve üzerinde, kronik hastalığı olanlarda daha fazla olmak üzere 3'üncü hatırlatma dozlarıyla da en azından pandemiye karşı savaşta önemli bir kazanım elde etmiş olacağız" diye konuştu.

'ELİMİZDEKİ TEK SİLAH BU'

Çin menşeli Covid-19 aşısının Faz-3 çalışması başladığında ilk gönüllülerden olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Gerek, "3'üncü doza fırsat verildiği için bugün Biontech aşısıyla da hatırlatma dozu uygulanmış oldu. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü çeşitli varyantlara karşı farklı kombinasyonlarla daha güçlü bir koruma elde edileceğini düşünüyorum. Aşının sağladığı koruma ve özellikle pandemi mücadelesindeki rolünü çok önemsiyoruz. Bugün için elimizdeki tek silah bu. Eğer biz tekrar normal bir hayata döneceksek toplumda belli bir düzeyde aşılama oranına ulaşmamız lazım. Toplumu bu virüsle mücadelede daha bağışık hale getirmemiz lazım. Bunun için elimizdeki tek silah aşı. Muhtemeldir ki tekrarlayan dozlar olacaktır, hatırlatma dozları devreye girecektir. Belki önümüzdeki dönemde aşıların daha rafine hale gelmesiyle daha uzun süreli etki sağlayabilecek aşılar devreye girecektir" dedi.

Sinovac gönüllüsü profesöre 3'üncü doz Biontech aşısı
Sinovac gönüllüsü profesöre 3'üncü doz Biontech aşısı
Sinovac gönüllüsü profesöre 3'üncü doz Biontech aşısı
Sinovac gönüllüsü profesöre 3'üncü doz Biontech aşısı

COVIRAN Bereket, Biontech, Türkiye, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sinovac gönüllüsü profesöre 3'üncü doz Biontech aşısı - Son Dakika


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