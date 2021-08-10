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Sinovac mı BionTech mi Tercih Edilmeli? - Son Dakika

Sinovac mı BionTech mi Tercih Edilmeli?

10.08.2021 09:19
Sinovac mı BionTech mi Tercih Edilmeli?, System.String[]

Koronavirüs ile mücadelede aşılama tüm hız ile devam ediyor. Peki, hangi aşı daha etkili? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar, açıklamalarda bulundu.

Aslında Covid-19 delta varyantı çıkmadan önce Sinovac iki dozda yüksek etkinliğe sahipti. Ancak delta varyantında aynı başarı yakalanamadı. Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Reuters'e yaptığı açıklamada, "iki doz SynoVac firması aşısı yaptıranlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta'ya karşı etkide azalma gösterdiğini söyledi" Özellikle Endonezya'da çok yaygın SynoVac kullanılması sonrası özellikle sağlıkçıların delta varyantına yakalanması ve son dönemde vaka sayılarının çok artması nedeni ile delta varyantına karşı BionTech'in daha etkili olacağını düşünmemize yol açtı. Savunma sistemi etkilenmiş kanser hastalarında BionTech daha ön planda düşünülmelidir.

Ancak kişisel nedenlerle mRNA aşılarına karşı olanlar elbette 3. Doz Sinovac firmasının aşısını yaptırabilirler. İki doza dayalı rejimin ardından 3. doz Sinovac aşısının , antikor miktarını arttırdığını biliyoruz ancak elimizde BionTech aşısının elde ettiği sonuçlar gibi net bir bilgi yok.

BionTech Bir Gen Tedavisi mi?

Birçok aşı çekincesi olan kişi BionTech ve Moderna gibi mRNA temelli aşıların vücuda verildiğinde genlerimizin değişeceğine, bunun bir gen tedavisi olduğuna inanmaktadır. İlginç olan bu aşılar vücuda aslında virüsün tamamını değil sadece virüsün proteinin mRNA'sını verir. Savunma sistemimiz bu kodu görüp ona göre bağışıklık sağlar ve günün birinde virüsün kendisi ile karşılaşınca yeterli savunma silahlarına sahip olur. Verilen mRNA 'da kısa süre içinde yok edilir. Ama asla aşıdaki mRNA bizim hücrelerimizin çekirdeklerine girmez ve DNA'mızı değiştiremez. Virüsün sadece bir parçası DNA değiştirebiliyorsa korona virüsün tamamı vücuda girdiğinde bütün DNA'mızın değişmiş olması gerekirdi.

Aşıların kişilere zarar verdiği hatta kitle ölümüne yol açacağına inanan insanlar haklıysa ortaya şöyle bir garip tablo çıkıyor. BionTech ve Moderna aşısı olanlar Avrupa ve ABD' de yaşayan insanlar, özellikle Afrika ve Asya bu aşıları kullanamıyor. Bu durumda bu aşılar Avrupa ve ABD tarafından kendi halkını yok etmek ve dünyaya geri kalmış ülke insanlarını egemen kılmak için yapılmış bir komplo.

Ne yediğimiz, nerede olduğumuzu, tüm alışkanlıklarımızı toplayıp servis eden ''akıllı telefonlar'' varken genlerimizi değiştirmeye, beynimize çip takmaya uğraşır mı kapitalizm sizce?

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Sinovac, mRNA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sinovac mı BionTech mi Tercih Edilmeli? - Son Dakika


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