Son Dakika Haberleri: - Sinpagur Semalarında Uçan Taksi
Son Dakika Güncel - Sinpagur Semalarında Uçan Taksi

- Sinpagur Semalarında Uçan Taksi

51 dakika önce

- Sinpagur semalarında uçan taksiSİNGAPUR - Alman uçak şirketi Volocopter'in hava taksi kullanımı için tasarladığı uçan taksi, ilk insanlı uçuşunu ve son testini Singapur'da gerçekleştirdi.

- Sinpagur semalarında uçan taksi

SİNGAPUR - Alman uçak şirketi Volocopter'in hava taksi kullanımı için tasarladığı uçan taksi, ilk insanlı uçuşunu ve son testini Singapur'da gerçekleştirdi.

Singapur'un Marina Körfezi'nde başarılı bir şekilde uçuşunu gerçekleştiren 18 pervaneli hava taksi Volocopter, dünyaya tanıtıldı. Son testini gerçekleştiren uçan taksinin hizmete girmesi için çalışmalar sürüyor. Daha önce Dubai, Helsinki, Almanya ve Las Vegas'ta birçok testten geçen uçan taksi ilk şehir merkezi turunu Singapur'da gerçekleştirdi. Hava taksisinin uygun fiyatlı ve hızlı bir ulaşım aracı olacağı belirtildi. Dünyanın ilk hava taksi durağı Voloport, Singapur'daki Akıllı Ulaşım Sistemleri Dünya Kongresi'nde tanıtıldı. Volocopter'in CEO'su Florian Reuter, "VoloPort'u test etmek çok heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Asya'da 2 yıl içinde pilotsuz uçan taksi seferlerine başlanması hedefleniyor. Marina Körfezi üzerinde 2 buçuk dakika uçan taksinin ulaşımda zirveye ulaşacağı belirtiliyor. Volocopter şirketinin ürettiği uçan taksi, bagajla birlikte iki yolcu taşıyabiliyor ve saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor.

- Sinpagur Semalarında Uçan Taksi

Singapur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın ilk uçan taksisi Singapur semalarında test edildi
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı süresince gönüllü askerliğe 130'u kadın, 2 bin 330 kişi başvurdu Son dakika: İran'dan Soçi mutabakatına ilk yorum: Olumlu bir adım Doğal gazda haksız tahsilatı önleyecek karar: Geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 12:37:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Sinpagur Semalarında Uçan Taksi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]