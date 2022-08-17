Sinüzit nedir? Sinüzit belirtilerinde neler var? Sinüzit ameliyatı nasıl olur?

Özellikle alın, baş bölgesi ve ensede hissedilen ağrı sinüziti olan kişiyi gündelik hayatında zorlayabiliyor. Kafatasımızın içinde bulunan sinüslerin ağzı tıkanır ve buna sebep olan ise bakterilerdir. Peki, hayatımızı zorlaştıran sinüzitin belirtileri nedir? Kış aylarında yaşadığımız sinüzit rahatsızlığı nasıl tedavi edilir?

SİNÜZİT NEDİR?

Sinüzit, yüz sinüsleri yüzeyindeki mukoza zarındaki iltihaplanma sonucunda ortaya çıkan rahatsızlıktır. Sinüzit burun eti büyümesine neden olabilir. Sinüzit kişide geniz akmasına sebebiyet verir ve yoğun baş ve ense ağrısı ardından gelir. Genellikle sinütizi olan kişiler kış aylarında soğuk esen rüzgar sebebiyle zorlu günler yaşamaktadır. Kış aylarının yanında mevsim değişiklikleri de sinüziti tetikler. Sinüzit erken fark edilip tedavi edilmezse daha fazla ilerleyerek kişinin hayatını olumsuz yönde etkiler. Kişi kendisinin sinüziti olup olmadığını anlayabilir. Peki, sinüzitin belirtileri nelerdir? Eğer sinüzitiniz varsa nasıl belirtiler ortaya çıkar?

SİNÜZİT BELİRTİLERİ

• Özellikle kış aylarında soğuk rüzgar estikçe geniz akıntınız ve ardından alın, baş ve ense bölgenizde şiddetli bir ağrı hissediyorsanız sinüzit olma ihtimaliniz yüksektir.

• Burundan gelen akıntının koyu olması

• Boğazınızda ağrı

• Baştaki ağrının kulaklara ilerlemesi

• Gece fazlalaşan öksürük

• Yüzünüzde bir basınç hissetmek

• Gözlerde akıntı olması

• Kimi zaman yüksek ateş

SİNÜZİTE NE İYİ GELİR?

• Tuzlu su ile yapılacak olan gargara genzinizi rahatlatır.

• Gece uyurken yastığınızı dik bir şekilde koymanız nefes almanızı kolaylaştırır.

• Genzinizdeki tıkanıklığı açması için acı aromalı baharat, tarçın, nane gibi keskin kokulu baharatları koklamak iyi gelecektir.

SİNÜZİTE TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Akut sinüzit olan hastalara burun spreyleri, nemlendiriciler kullanarak ve sıvı miktarı arttırılarak destek tedavisi uygulanabilir. Akut sinüzit enfeksiyon nedeniyle oluştuğu için antibiyotik ilaçlara başvurulur. Kronik olan sinüzit hastaları için bu uygulamalar yetersiz kalacaktır. Bu kişiler sinüzitini etkileyecek durumlardan kaçınarak kendisini korumalıdır. Örneğin, sigara dumanından kaçınmak ve soğuk havalarda yüzünü örterek korumak gibi. Antibiyotik tedavi yetersiz kalır ve kişi 12 haftadan uzun süredir sinüzitten şikayet ediyorsa kişi burun eğriliği ve polip gibi sorunları yaşar ve böylece ameliyata başvurur.

SİNÜZİT AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Ameliyat lokal veya genel anestezi ile yapılıyor. Yapılan cerrahi müdahale ile sinüs boşlukları genişletilir ve drenajlar arttırılır. Bu işlemler endoskopik yani kapalı şekilde gerçekleştirilir. Burnun içine yerleştirilen endoskop ile burnun içinin görüntüsü ekrana yansır. Sinüzit ameliyatı sayesinde sinüslerdeki tıkanıklar giderilir ve sinüslere doğru biçimde hava girişi gerçekleşir. Ameliyat yaklaşık 1.5 saat sürmektedir. Ameliyattan sonra göz altı morlukları oluşur fakat 3 hafta içerisinde normale döner. Ameliyat sonrası dönemde pansuman çok önemlidir, ilk zamanlar haftada 2 kez yapılan pansuman burun içindeki mukozanın iyileşme sürecine bağlı değişmektedir. Ameliyat olan kişi hemen normal hayatına dönebilir ama burun tıkanıklığı 1 hafta sürebilir.

SİNÜZİT AMELİYATLARININ FİYATLARI

Ameliyat fiyatları sinüsün derecesine, ameliyat şekline ve kullanılacak olan hizmetlere göre değişiklik göstermektedir.