Sinüzite ne iyi gelir ve nasıl geçer? Sinüzit neden olur? Evde sinüzite iyi gelen bitkisel ve doğal yollar

Birçok farklı çeşidi bulunan ve çeşitlerine göre sürmesi kısa ya da uzun süren sinüzit, en yaygın rastlanan hastalıkların başında gelmektedir. Kafa kemiklerinin arasında yer alan sinüsler tıkanıp eski fonksiyonlarına yerine getirememeye başlar. Sinüslerin dolması ile birlikte hastada birden fazla belirti oraya çıkmaktadır. Kısa süren sinüzit hastalığında belli başlı önlemler kafidir. Ancak uzun süreli akut sinüzitlerde tıbbi yardım alınabilir.

Sinüzit Nasıl Geçer?

1- Tuzlu - karbonatlı su: Sinüzitin çok daha kısa sürede geçmesini isteyenler tuz ve karbonat ile hazırladıkları suyu burunlarından içeri çekebilir. 4 -5 kere üst üste yapılması kafidir.

2- Burun spreyi: Burun tıkanıklığını gidermek ve sinüsleri rahatlatmak için kısa aralıklarla burun spreyi kullanılabilir.

Baş ağrısı ve sinüzite ne iyi gelir?

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Sinüzite Ne iyi gelir? Evde Sinüzite İyi Gelen Bitkisel ve Doğal Yollar

• Kekik yağı ve fesleğen: Sinüzitin oluşturduğu baskıyı azaltmak için fesleğen ve kekik yağındna faydalanılabilir. Suya bir veya iki damla kekik yağı eklenerek tüketilebilir.

• Buhar: Sıcak banyo, sinüzit nedeniyle tıkanan burnun açılmasına ve nefes almada rahatlık sağlanmasına yardımcı olabilir. Ayrıca kaynar suya birkaç nane yaprağı atarak buhar uygulaması yapılabilir.

• Tarçın: Sinüzitin neden olduğu baş ağrısını azaltmak için tarçın da kullanılabilir.

• Yüksek yastık: Uyurken yüksek yastık kullanmak, burun tıkanıklığını önleyebilir ve daha rahat nefes almaya yardımcı olur.

Ayrıca birkaç şeye de dikkat edilmesinde fayda var. Bunlar;

1- Saçların ıslak kalmamasına özen gösterilmeli: Belli başlı önlemler alındığı takdirde sinüzitin iyileşme süresi yarı yarıya azalmaktadır. Bu önemlerin başında saçların iyice kurulanmasına dikkat etmek gerekiyor. Duştan çıkan kadınlar ve uzun saçlı erkekler saçlarını yarı ıslak bıraktığı takdirde sinüsler çok daha kısa sürede dolabilir. Yağmurlu havalarda yağmurluk giymek ya da bere takmak da alınabilecek diğer önlemler arasında bulunuyor.

2- Sağlıklı beslenmek: Her hastalıkta olduğu gibi sinüzit rahatsızlığında da sağlıklı beslenmek son derece önemli bir yer tutuyor. Bağışıklık sistemini güçlü ve dirençli tutmak için B, C ve E vitaminleri yüksek düzeyde alınmalıdır. Kahvaltı öğünü atlanmamalıdır. Metabolizması çok daha hızlı çalışan kişilerin sinüzit olma riskleri çok daha düşük seviyelerdedir.

Sirke sinüzite iyi gelir mi? Buruna sirke çekmek zararlı mı?

Buruna sirkeli su çekmek doğru değildir. Çünkü sirkeli su asidik bir yapıda olduğu için burun mukozasına zarar verir. Ayrıca sinüzite iyi geldiği düşünülen bitkiler de buruna sıkılmamalı, çünkü gırtlak ödemine neden olarak ciddi sonuçlar doğurabilir.

Migren ve sinüzite ne iyi gelir?

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Sinüzit ve geniz akıntısı nasıl geçer?

Sinüzit ile birlikte geniz akıntısı da görülebilir. Bunun için susuz kalınmamaya dikkat edilmesi gerekir. Çay ya da tavuk suyu gibi Ilık veya sıcak sıvılar tüketilerek de mukusun incelmesine yardımcı olur. Böylece mukus akıntısının yol açtığı su kaybı da engellenebilir.

Sinüzit Hastalığının En Yaygın Belirtileri Nelerdir?

1-Burun tıkanıklığı: En sık rastlanan sinüzit belirtileri arasında burun tıkanıklığı yer alıyor. Grip ya da nezleden hastalıklarına oranla akıntı çok daha az olur. Burun tıkanıklığı neticesinde kişilerde nefes güçlüğü çekebilir. İhtiyaç duyulduğu takdirde burun spreyi kullanılabilir.

2- Ağız kokusu: İleri uçlu sinüzit hastalarında kronik ağız kokusu baş gösterebilir. Aynı zamanda yenilen yemeklerden tat alamama gibi belirtiler de bazı hastalarda görünmektedir. Hastalığın yoğun olarak hissedildiği dönemlerde iştahsızlık baş gösterebilir.

3- Halsizlik: Sinüslerin tamamına yakının dolduğu vakalarda şiddetli grip belirtileri görülebilir. Bu belirtiler arasında en yaygın rastlananı halsizliktir. Bununla birlikte kişiler odaklanma konusunda da zorluk çekebilir.

4- Ateş: Çok nadir durumlarda hastaların ateşi yükselebilir. Hafif ateş olduğu için geçmesi kısa sürer.

Çocuklarda Sinüzit Rahatsızlığının Belirtileri Nelerdir?

1- Öksürük: Çocukların bağışıklık sistemleri yetişkinlere nazaran çok daha zayıf olduğu için sinüzit hastalığı çok daha ağır atlatılabilir. Farklı belirtilerle kendini gösteren sinüzit rahatsızlığında şiddetli öksürük nöbetleri görülmektedir.

2- Uyku düzensizliği: Sinüsleri ve burnu tıkalı olan çocuklar nefes güçlüğü çektikleri için uykularından sık sık uyanırlar. Aileler böyle durumlarda çocuklarını saat başı kontrol etmelidir.

3- Bulantı ve kusma: Özellikle hem grip hem sinüzit olan çocuklarda bulantı şikayetleri sık görülür. Hassas bir bünyeye sahip çocuklar artan mide bulantısı şikayetlerinin ardı sıra kusabilir.

Diş ağrısı ve sinüzit nasıl geçer?

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Sinüzit Çeşitleri Nelerdir?

İyileşme zamanlarına ve belirtilerine göre sinüzit çeşitleri toplamda üç farklı isimle adlandırılmaktadır.

1- Kronik sinüzit: Ameliyat gerektiren tek sinüzit çeşididir. Hastalığın belirtileri çeşitli zaman aralıklarıyla kaybolup geri döner. 8 - 12 hafta aralığında tekrarlama döngüsü mevcuttur. Cerrahi müdahale ile birlikte tıkanan sinüsler açılır ve hasta eski sağlığına tekrar kavuşur.

2- Akut sinüzit: Türkiye ve dünya genelinde sık görülen sinüzit çeşididir. 3 -4 haftaya kadar aralıksız sürebilir. Kadınlarda ve erkeklerde görülme oranı neredeyse aynıdır.

3- Subakut sinüzit: 10 haftaya kadar sürebilen sinüzit çeşididir. Baş ağrısı ve halsizlik gibi belirtileri son derece yaygındır.

Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka bir doktora başvurunuz.