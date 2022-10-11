Sinyal Uygulamasına Hikayeler Özelliği Geliyor - Son Dakika
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Sinyal Uygulamasına Hikayeler Özelliği Geliyor

11.10.2022 22:35
Sinyal Uygulamasına Hikayeler Özelliği Geliyor

Signal, kullanıcılarına Hikayeler özelliği getiren en son mesajlaşma uygulamasıdır. Bu özellik sayesinde, içeriğin 24 saat sonra otomatik olarak kaybolması sağlanacak!

Signal, piyasada güvenli mesajlaşma uygulaması olarak kendine yer buluyordu. Uygulama yeni bir özellik daha kazandığı bildirdirdi.

Hikayeler ilk olarak yıllar önce Snapchat'te tanıtıldı ve daha sonra Instagram, Twitter ve WhatsApp tarafından da alındı.

Görünüşe göre Signal, kullanıcıları için bu özelliği kaçırmak istemiyor, bu yüzden Stories artık Signal'a da geliyor. Stories for Signal, Android beta sürümü 5.52'ye geliyor ve iOS kullanıcıları için sürüm 5.57 ile aktif olacak.

Hikayeler, temel olarak, 24 saat sonra otomatik olarak kaybolan kişi listenizdeki kişilerle video, fotoğraf ve hatta metin paylaşmanıza olanak tanır.

Signal kullanıcıları için Hikayeler, uygulamanın arayüzünün altındaki Sohbetler bölümünün hemen yanında bulunan yeni bir sekme şeklinde sunulacak.

Sinyal Uygulamasına Hikayeler Özelliği Geliyor

Signal'de Hikayeler Nasıl Oluşturulur

Hikayeler sekmesine tıklayın

Arayüzün üst kısmındaki Hikayelerim balonuna tıklayın

Hikayeler olarak paylaşmak için metin içeren bir resim/video oluşturun veya ekleyin

Signal, kırpılan görüntüyü cihaza kaydetmenizi sağlar

Metinli Hikayeler oluşturmak için alt çubuktan Metin seçeneğine tıklayın

Hikayeleri paylaşmak için ok düğmesine dokunun

Sinyal Uygulamasına Hikayeler Özelliği Geliyor

Stories on Signal beta kullanıcıları için hala mevcuttur, ancak bu özelliği bugün deneyimlemek için Signal beta programına başvurabilirsiniz. Google Play Store'a gidin ve daha fazla ayrıntı alın. Instagram, kendi Stories avatarıyla kesinlikle Snapchat'in önüne geçti. Hikayeler simgesinin yeşile döndüğü belirli bir kullanıcı grubuyla Hikayeleri paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Tekmoloji

Instagram, Snapchat, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sinyal Uygulamasına Hikayeler Özelliği Geliyor - Son Dakika

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