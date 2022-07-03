Sinyalizasyon direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sinyalizasyon direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

03.07.2022 06:21

Sinyalizasyon direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sinyalizasyon direğine çarptı.

Sinyalizasyon direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sinyalizasyon direğine çarptı. Araç sürücüsü 22 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesi Kestel Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Uğur Hakan Barlin idaresindeki 07 AVM 206 plakalı otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil sinyalizasyon direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarıldı. Araçta bulunan yaralı ikisi yabancı uyruklu 3 kadın sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edilirken, sürücü Barlin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Barlin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberleri... Alanya'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Son dakika haberleri... Alanya'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Telef olan inek ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler cansız bedenle karşılaştı Telef olan inek ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler cansız bedenle karşılaştı
Kaynak: İHA

Tragger, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinyalizasyon direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinyalizasyon direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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