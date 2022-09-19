Sinyalizasyon direklerinin alüminyum kapakları çalındı, elektrik kabloları açığa çıktı

ADANA'da birçok sinyalizasyon direğinde alüminyum devre kapakları çalınınca elektrik kabloları ortaya çıktı. Vatandaşlar kabloların tehlike yarattığını belirtirken, atık toplayan bir kişinin sinyalizasyon direğinin alüminyum devre kapağını çaldığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kentte ana yollara yeni konulan sinyalizasyon direklerinin devre kapakları, hırsızların yeni hedefi haline geldi. Yaklaşık 370 lira değerinde, 10 kilo ağırlığındaki alüminyum kapaklar, birer birer çalınmaya başlandı. Kentin en işlek caddelerinde kameralara ve kalabalığa rağmen çalınan kapaklar, elektrik kablolarının açığa çıkmasına neden oldu.

Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde atık toplayan bir kişinin çevredekilere aldırış etmeden sinyalizasyon direğindeki kapağı çaldığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde hırsızlık şüphelisinin, kapağı atık kağıt arabasına taşıdığı görüldü.Kapakların çalınması nedeniyle ortaya çıkan kabloların tehlike yarattığını belirten vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Vatandaşlardan Serap Doğan, "İçler acısı bir durum" dedi.Sinyalizasyon direklerindeki kapakları çalan hırsızların uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia eden Basri Lekesiz (18) ise "Hırsızlar artık her şeyi çalıyor. Bu kapakları bile para olarak görüyorlar. Bunları çalanlar uyuşturucu bağımlıları. Bu bağımlılar caddedeki taşları bile çalarlar" ifadelerini kullandı.

Hırsızların kamu malına zarar verdiğini belirten Ali Sarı (67) da "Topluma zarar vermek bir moda haline geldi. Bunları Türkiye'ye zarar vermek isteyenler yapıyor. Devlet malından ne istiyorsunuz? Biraz vicdanlı olun" diye konuştu.