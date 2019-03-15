Son Dakika Haberleri: Şiö Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı Taşkent'te Toplandı

Şiö Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı Taşkent'te Toplandı

1 saat önce

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı (RATS) Konseyi 34. Toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapıldı.

Şiö Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı Taşkent'te Toplandı, System.String[]
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı (RATS) Konseyi 34. Toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapıldı.

Örgüte üye Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Hindistan, Pakistan ve Özbekistan ile RATS İcra Komitesi üyelerinin katıldığı toplantıda üye ülkeler ve bölgedeki güvenlik ve istikrar meseleleri ele alındı.

Rusya'nın dönem başkanlığında yapılan toplantıda, terör, ayrılıkçı ve aşırıcılıkla mücadele, bölgedeki mevcut sorunların çözümü ve bu çerçevede uluslararası kuruluşlarla iş birliği meseleleriyle örgüte üye ülkelerin güvenliğinin pekiştirilmesi konuları gözden geçirildi.


RATS Konseyinin 2018 yılı, İcra Komitesinin de 2016-2018 yıllarına yönelik faaliyet raporlarının görüşüldüğü toplantıda, bu yıl örgüte üye ülkelerin "Terörle Mücadele-2019" eğitim tatbikatı, "Dayanışma-2019-2021" ortak sınır operasyonu, sınır koruma birlikleri yedinci toplantısı, terör, ayrılıkçı ve aşırıcılık yanlısı internet kullanıcılarının belirlenmesi ve önlenmesi temalı eğitim seminerinin düzenlenmesi konularında mutabık kalındı.

Toplantıda ayrıca RATS Konseyinin bir sonraki toplantısının eylülde Rusya'da yapılması kararlaştırıldı.

Toplantının ardından RATS'ın kuruluşunun 15. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:34 Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Özbekistan, Taşkent, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Hakkında İnceleme Başlatıldı Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın Geçmişte Bir Süre Türkiye'de Bulunduğu Belirlendi HDP'den Çok Konuşulacak İmamoğlu ve Yavaş Açıklaması: Bilecekler ki Kürt Oylarıyla Seçilmişlerdir Hakkari'de Kaçak Yollarla Ülkeye Getirilen Yılan Zehri Ele Geçirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 23:55:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şiö Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı Taşkent'te Toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]