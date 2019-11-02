ŞİÖ ülkeleri hükümet başkanları Taşkent'te toplandı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin hükümet başkanları toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapıldı.



ŞİÖ Hükümet Başkanları 18. Toplantısına, örgüt üyelerinden Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Çin Başbakanı Li Kıçiang, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Tacikistan Başbakanı Kahir Rasulzade, Kırgızistan Başbakanı Muhammetkaliy Abılgaziyev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ŞİÖ Genel Sekreteri Vladimir Narov, ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı Direktörü Cumahan Giyasov ve örgütte gözlemci ülkelerden Belarus Başbakanı Sergey Rumas, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri ve diğer yetkililer katıldı.



Özbekistan Başbakanı Aripov, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin örgüt bünyesindeki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiğini belirterek, bu çerçevede ŞİÖ Ekonomik Forumu'nun düzenlenmesi önerisinde bulundu.

Örgüt üyelerini, Aral Gölü'nün kurumaması için mücadeleye çağıran Aripov, ülkesinin Aral Gölü havzasını çevresel inovasyon ve teknoloji bölgesi ilan etme girişimini desteklemeye davet etti.



Ayrıca Aripov, çevre ve su sorunlarına ortak çözüm arayışı için ŞİÖ "Yeşil Kuşak" programının geliştirilerek kabul edilmesi gerektiğine işaret etti.

Rusya Başbakanı Medvedev, ŞİÖ ülkelerinin, bölgedeki istikrar ve teröre karşı mücadele için güvenlik kurumları çerçevesinde iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Örgüt ülkelerinin ekonomik kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığını, korumacı yöntemlerin kullanıldığını, ticari savaşların devam ettiğini, yaptırımların uygulandığını anımsatan Medvedev, tüm bunların çalışma koşullarını zorlaştırdığını, bu zorlu koşullara rağmen örgüt ülkeleri arasındaki iş birliğinin gelişmeye devam ettiğini, çeşitli alanlardaki iş birliğinin de yeni düzeye ulaştığını kaydetti.

Medvedev, ayrıca Afganistan ekonomisinin yeniden yapılandırılması için örgüt çerçevesinde ortak projelerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Afgan ekonomisinin krizin üstesinden gelmesine, bölgedeki siyasi ve ekonomik süreçlere aktif katılımcı olmasına imkan verecek belirli projeler üzerinde düşünmeliyiz." dedi.

Kazakistan Başbakanı Mamin, ŞİÖ Bankası ve Kalkınma Fonu'nu oluşturma sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirterek, örgüt içi ticari ilişkilerde ulusal para birimlerinin kullanımının teşvikine ilişkin yol haritasının hazırlanmasını önerdi.

Kırgızistan Başbakanı Abılgaziyev, ulaştırma ve lojistik alanlardaki ortak projelerle ilgili çalışmaların hızlandırılması gerektiğine dikkati çekerek, bu çerçevede ülkesinin Çin sınırındaki tüm ülkelere ekonomik fayda sağlayacak lojistik merkezinin kurulmasını önerdi.

Abılgaziyev de küresel finansal krizlerdeki riskleri azaltmak için karşılıklı ticari işlemlerde ulusal para birimlerinin kullanımını sağlamanın öneminin altını çizdi.

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah, Afganistan'daki şiddete son vermek için barışçıl uzlaşma ve siyasi süreci başlatmanın önemine değindi. Terörün ülkesinde önemli bir sorun olduğunu anımsatan Abdullah, ŞİÖ'nün terörle mücadele stratejisinin geliştirilmesini istedi.

Toplantının ardından ŞİÖ hükümet başkanlarınca yayımlanan ortak bildiride, bir sonraki ŞİÖ hükümet başkanları toplantısının gelecek sene Hindistan'da yapılması kararlaştırıldı.

2001'de kurulan Rusya, Çin, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan ve Hindistan'ın üye olduğu örgütte, Belarus, Afganistan, İran ve Moğolistan ise gözlemci ülke statüsünde bulunuyor.