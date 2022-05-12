ŞİÖ ülkeleri Ulaştırma Bakanları 9. Toplantısı Özbekistan'da yapıldı - Son Dakika
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ŞİÖ ülkeleri Ulaştırma Bakanları 9. Toplantısı Özbekistan'da yapıldı

12.05.2022 19:52
ŞİÖ ülkeleri Ulaştırma Bakanları 9. Toplantısı Özbekistan'da yapıldı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Ulaştırma Bakanları 9. Toplantısı Özbekistan'da gerçekleştirildi.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Ulaştırma Bakanları 9. Toplantısı Özbekistan'da gerçekleştirildi.

Ülkenin tarihi Hive şehrinden düzenlenen toplantıya örgüte üye Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan'ın Ulaştırma Bakanları ile üst düzey yöneticileri katıldı. Toplantıda, karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel ulaştırma koridorlarının genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi, mevcut taşımacılık ve ulaştırma imkanlarının etkin kullanılmasıyla ilgili konular ele alındı.

Bölgesel ulaşım ve transit potansiyelinin geliştirilmesinin ŞİÖ üyesi ülkelerin ekonomik büyümesinin önemli faktörlerinden biri olduğu vurgulanan toplantıda, kapsamlı ve entegre bir ulaşım sistemi oluşturulması, çağdaş dijital teknolojileri uygulama yoluyla karşılıklı ilişkilerin daha da geliştirilmesi, yük taşımacılığı hacminin artırılması ve ulaşım ağlarının iyileştirilmesi ile ilgili meseleler gözden geçirildi.

Toplantının sonunda ŞİÖ ülkeleri arasında ulaştırma ve taşımacılıkta entegre bir yönetim sisteminin kurulması, Kovid-19'un neden olduğu acil durumlarda devletlerarası taşımacılık ve ulaşımın kesintisiz işleyişinin sağlanması, üye ülkelerde kara yollarının geliştirilmesi ile ilgili anlaşmalar imzalandı.

Toplantıda ayrıca bir sonraki toplantının 2023'te Hindistan'da yapılması kararlaştırıldı.

ŞİÖ ülkeleri Ulaştırma Bakanları 9. Toplantısı Özbekistan'da yapıldı
ŞİÖ ülkeleri Ulaştırma Bakanları 9. Toplantısı Özbekistan'da yapıldı
ŞİÖ ülkeleri Ulaştırma Bakanları 9. Toplantısı Özbekistan'da yapıldı
ŞİÖ ülkeleri Ulaştırma Bakanları 9. Toplantısı Özbekistan'da yapıldı
ŞİÖ ülkeleri Ulaştırma Bakanları 9. Toplantısı Özbekistan'da yapıldı

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Şanghay İşbirliği Örgütü, Özbekistan, Rusya, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞİÖ ülkeleri Ulaştırma Bakanları 9. Toplantısı Özbekistan'da yapıldı - Son Dakika


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