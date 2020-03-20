Sion, 9 oyuncusunun sözleşmesini feshetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Sion, 9 oyuncusunun sözleşmesini feshetti - Son Dakika Spor

Sion, 9 oyuncusunun sözleşmesini feshetti

6 saat önce

İsviçre Süper Ligi takımlarından Sion, 9 futbolcusu ile yollarını ayırdı.

Sion, 9 oyuncusunun sözleşmesini feshetti, System.String[]

İsviçre Süper Ligi takımlarından Sion, 9 futbolcusu ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Mickael Facchinetti, Birama Ndoye, Johan Djourou, Pajtim Kasami, Seydou Doumbia, Christian Zock ve Alexandre Song'un sözleşmeleri hızlı bir şekilde feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

İsviçre basınında yer alan haberlere göre, oyuncuların sözleşmeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle lige ara verilmesinin ardından aylık maaş kesintisi teklifini kabul etmedikleri için feshedildi.

İsviçre, Fc Sion, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:42 Kaynak: AA

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