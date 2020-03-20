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Sion'da 9 futbolcuyla yollar ayrıldı! Maaş kesintisi kabul edilmeyince...
7 saat önce
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Mickael Facchinetti, Birama Ndoye, Johan Djourou, Pajtim Kasami, Seydou Doumbia, Christian Zock ve Alexandre Song'un sözleşmeleri hızlı bir şekilde feshedilmiştir.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Mickael Facchinetti, Birama Ndoye, Johan Djourou, Pajtim Kasami, Seydou Doumbia, Christian Zock ve Alexandre Song'un sözleşmeleri hızlı bir şekilde feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı.
İsviçre basınında yer alan haberlere göre, oyuncuların sözleşmeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle lige ara verilmesinin ardından aylık maaş kesintisi teklifini kabul etmedikleri için feshedildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:42
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