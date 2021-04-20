Geçtiğimiz hafta Spagetti adlı sıpadan kaçtığı görüntülerle sosyal medyada gündem olan Zeynep Öztürk, "Sıpa saldırısından sonra gayet iyiyiz. Aslında sıpa bize saldırmadı. Sıpa tam bir sevgi arsızı, bayıldı bize... Daha öncede sevmiştik onu. Kapıyı açar açmaz üzerimize geldi.

Şakalaşmak istediği için üzerimize çıkmaya çalıştı. Yakın zamanda yine Spagetti'yi ziyarete gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Zeynep Öztürk'ün beyaz pantolon, beyaz ceket ve beyaz gözlük tercihi dikkat çekti.