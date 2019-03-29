Son Dakika Haberleri: Sipahi, Berberlerle Buluştu

Sipahi, Berberlerle Buluştu

49 dakika önce

DP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi, Çekmeköylü berberlerle buluşup desteklerini istedi.

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DP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi, Çekmeköylü berberlerle buluşup desteklerini istedi.

Çekmeköylü berberlerle kahvaltıda buluşan Demokrat Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi, seçimlere kısa süre kala buluştuğu berberlerden destek istedi. Berberlerden destek isteyen DP Çekmeköy Sipahi, Çekmeköy sakinleri için noterde tasdik ettirdiği projelerinden bahsetti.

Berberler de ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini belirterek Sipahi'den belediye başkanı olması halinde yaşadıkları sorunların çözümü konusunda yardım istedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:22 Kaynak: İHA

Hüseyin Avni Sipahi, belediye başkan adayı, Demokrat Parti, Çekmeköy, Politika
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