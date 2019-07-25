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SİPARİŞ ALDIĞI OTOMOBİLLERİ ÇEKİCİYLE BÖYLE ÇALDI

2 saat önce

İstanbul'da sipariş aldığı otomobilleri çekicisiyle çalan şüpheli yakalandı.

SİPARİŞ ALDIĞI OTOMOBİLLERİ ÇEKİCİYLE BÖYLE ÇALDI, System.String[]

İstanbul'da sipariş aldığı otomobilleri çekicisiyle çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin çekiciyle otomobil çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da Ahmet K. isimli bir şüpheli Maltepe, Ataşehir ve Silivri'de Temmuz ayında, temin ettiği araç çekicisiyle sipariş aldığı otomobilleri çaldı. Gece saatlerinde çekiciye yüklediği araçları çalan şüphelinin araçları İzmir'e götürerek orada sattığı ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Ahmet K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını izleyen ekipler Ahmet K.'yı 20 Temmuz'da Aydın Nazilli'de gözaltına aldı. Sorgusu yapılan Ahmet K.'nın 4 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen Ahmet K. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Ahmet K.'nın Ataşehir'de 26 Haziran'da park halindeki bir otomobili, çekiciye yükleyerek çalması güvenlik kameralarına yansıdı.


- İstanbul
Ataşehir, İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:32 Kaynak: DHA
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