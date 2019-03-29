Son Dakika Haberleri: Sipariş Bahanesiyle Çağırdığı Dönerciyi Vurdu

Sipariş Bahanesiyle Çağırdığı Dönerciyi Vurdu

2 saat önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde sipariş veren kişi tarafından tabancayla vurulan dönerci yaralandı.

Sipariş Bahanesiyle Çağırdığı Dönerciyi Vurdu, System.String[]
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde sipariş veren kişi tarafından tabancayla vurulan dönerci yaralandı.

Döner dükkanı işleten Ali E'yi (45) telefonla arayan kişi, 5 döner siparişi verdi.

Ali E, paketlediği yiyecekleri motosikletle sipariş adresi olarak verilen Şirinevler Mahallesi'ndeki Ayışığı Sokağı'na götürdü.

Teslimat için siparişi veren kişiyi telefonla arayan Ali E, tarif üzerine yakındaki boş arazide beklemeye başladı. Bu sırada meyve bahçesinden çıkan kişi, Ali E'ye tabancayla tek el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Bacağından yaralanan dönerci, 112 Acil Servis ekibince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ali E'nin, kendisini vuran kişiyi tanımadığını söylediği öğrenildi.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:57 Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel
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