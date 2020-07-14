Sipariş getiren kurye otomobille çarpıştı 1 kişi yaralandı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin İstanbul Caddesi Valilik önündeki kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada sipariş götüren motosikletli kurye yaralandı.



Kaza Düzce kent merkezinde valilik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir restoranda motorlu kurye olarak çalışan E. M. isimli kurye, sipariş götürmek için motosikletiyle seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. İstanbul Caddesi istikametinden kavşağa giren E. M. idaresindeki motosiklet V.M.Ç. idaresindeki otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü E.M. kazanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü E.M'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralı daha sonra tedavi edilmek üzere Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE