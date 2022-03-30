Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna yaptı - Son Dakika
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Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna yaptı

30.03.2022 09:17
Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna yaptı

ZEYTİNBURNU'nda bir eve sipariş götüren kurye, apartmandan ayrılırken merdiven boşluğuna idrarını yaptı.

ZEYTİNBURNU'nda bir eve sipariş götüren kurye, apartmandan ayrılırken merdiven boşluğuna idrarını yaptı. Apartmandan pis kokular gelmesi nedeniyle güvenlik kamera görüntülerini izleyen apartman sakinleri büyük şok yaşadı.  Kuryenin apartmana idrarını yapması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Zeytinburnu Gökalp Mahallesinde bir apartmanda pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden biri eve yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı. Kuryenin ayrılmasından sonra apartman boşluğundan kötü kokuların gelmesi üzerine kokunun geldiği yeri doğru giden apartman sakini, merdiven boşluğunda idrar olduğunu gördü. Büyük şok yaşayan apartman sakini hemen güvenlik kamera görüntülerin incelemeye aldı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİNCE ŞOK OLDU

Güvenlik kamera görüntülerinde kuryenin siparişi teslim ettikten sonra apartman kapısını kapatarak merdiven boşluğuna idrarını yaptığı görülüyor. Kurye, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi apartmandan ayrılıyor.


- İstanbul
Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna yaptı
Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna yaptı
Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna yaptı
Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna yaptı
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Zeytinburnu, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna yaptı - Son Dakika


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