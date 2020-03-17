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Sipariş iptalleri başladı

55 dakika önce

Koronavirüs salgını nedeni ile uluslararası ticarettin durma noktasına gelmesinin etkisi, ilk olarak tekstil sektöründe görüldü.

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Koronavirüs salgını nedeni ile uluslararası ticarettin durma noktasına gelmesinin etkisi, ilk olarak tekstil sektöründe görüldü. Sektörde ertelemeler hatta iptaller görülmeye başlandı...

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:58 
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