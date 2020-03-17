Sipariş iptalleri başladı
55 dakika önce
Koronavirüs salgını nedeni ile uluslararası ticarettin durma noktasına gelmesinin etkisi, ilk olarak tekstil sektöründe görüldü.
Koronavirüs salgını nedeni ile uluslararası ticarettin durma noktasına gelmesinin etkisi, ilk olarak tekstil sektöründe görüldü. Sektörde ertelemeler hatta iptaller görülmeye başlandı...
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:58
Son Dakika Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek