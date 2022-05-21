Sipariş taşıyan motosikletli kurye kazaya karıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Sipariş taşıyan motosikletli kurye kazaya karıştı

21.05.2022 12:47

- Sipariş taşıyan motosikletli kurye kazaya karıştı Motosikletli kurye ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi yaralandı O anlar kamerada Arnavutköy'de siparişe giden bir motokurye ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

- Sipariş taşıyan motosikletli kurye kazaya karıştı

Motosikletli kurye ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi yaralandı

O anlar kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de siparişe giden bir motokurye ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosikletli kurye yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, verilen bir adrese sipariş götürmeye çalışan motosikletli kurye caddenin karşısından gelen hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında kurye motordan savrularak yere düştü. Hafif şekilde yaralanan kurye, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

BT -

Sipariş taşıyan motosikletli kurye kazaya karıştı
Sipariş taşıyan motosikletli kurye kazaya karıştı
Sipariş taşıyan motosikletli kurye kazaya karıştı

YORUMLAR
500
Yurtdışından havayolu kuryeleri ile uyuşturucu taşıyan çete çökertildi: 14 gözaltı Yurtdışından havayolu kuryeleri ile uyuşturucu taşıyan çete çökertildi: 14 gözaltı Bursa'da motosikletli kuryenin otomobilin altında can pazarı... Bursa'da motosikletli kuryenin otomobilin altında can pazarı...
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sipariş taşıyan motosikletli kurye kazaya karıştı - Son Dakika


Son Dakika
15:14 Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü
15:01 Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a göz kırpıyor
14:59 İzmir'de at eti alarmı! 3 bin 660 kilo çürümeye yüz tutmuş at eti ele geçirildi
14:57 Madonna'ya Instagram'da canlı yayın yasağı geldi! Ünlü şarkıcı küplere bindi
14:33 Ekonomik sıkıntılardan kim sorumlu? Yüzde 62'nin cevabı aynı: İktidar! AK Parti ve MHP seçmeninin yarısına göre ise sorumlu dış güçler!
14:22 Dursun Özbek seçilirse Okan Buruk ya da Nuri Şahin'le çalışmaya karar verdi
14:13 Suriye Dışişleri Bakanlığı "1 milyon Suriyelinin geri gönderilmesine" karşı çıktı: Kesinlikle reddediyoruz!
14:05 Joe Biden: Kim Jong-un samimi ve ciddi olursa görüşürüz
13:51 Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık sinyali
13:35 Trabzon'un başarıda büyük payı olan yıldızı Abdülkadir Ömür'e Fransa yolları göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 15:30:52. #1.12#
SON DAKİKA: Sipariş taşıyan motosikletli kurye kazaya karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement