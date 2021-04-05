Sipariş tesliminden dönen kurye kaza yaparak yaralandı - Son Dakika

Sipariş tesliminden dönen kurye kaza yaparak yaralandı
05.04.2021 12:57
Adıyaman'da sipariş tesliminden dönerken motosikleti devrilen kurye yaralandı.
Adıyaman'da sipariş tesliminden dönerken motosikleti devrilen kurye yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir müşteriye pizza bırakarak merkeze dönen Mahmut P. idaresindeki 63 B 3927 plakalı motosiklet, Eğri Çay Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mahmut P. yaralandı. Yaralı kurye, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Fenerbahçe Kongre Üyesi Sarıoğlu evinde ölü bulundu, polis inceleme başlattı Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama Mahalle sakinlerinin şikayet ettiği şizofren hastası, polis ekiplerine motorlu testereyle direndi Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Canlı yayında "Son noktayı kim koyacak?" diyordu! Karşısında polisi görünce neye uğradığını şaşırdı Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında